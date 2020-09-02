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Смерть пропавшего во время протестов в Минске мужчины связали со спиртным

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Белорусские следователи заявили, что установили обстоятельства смерти мужчины, которую ряд интернет-ресурсов связывали с участием в акциях протеста в Минске.

"По данным следствия, поздно вечером 11 августа в сквере вблизи одного из домов на ул.Берестянской в Минске мужчина попросил у прохожих закурить. В какой-то момент 52-летнему жителю Минска стало плохо, в результате чего он упал. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.

Обстоятельства смерти мужчины подтверждаются показаниями очевидцев, утверждают в СК. Телесных повреждений у погибшего, за исключением полученных в результате падения, не обнаружено. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти "явилось острое отравление этиловым спиртом", добавили представители Следственного комитета.

В СК отметили, что ряд интернет-ресурсов ранее связали смерть мужчины с его участием в акции протеста, прошедшей 11 августа около торгового центра "Рига".

Ранее в белорусских СМИ и телеграм-каналах прошла информация об обнаруженном недалеко от ТЦ "Рига" тела рабочего Минского завода шестерен, пропавшего 11 августа, во время проходивших в этом районе акций протеста. Коллеги пропавшего подали заявление о его пропаже, информацию от правоохранительных органов о гибели мужчины они получили 31 августа.

Белоруссия СК Белоруссии Минск

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