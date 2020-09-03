МВД Белоруссии сообщило о 24 задержаных в среду

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в протестах 2 сентября участвовали около 1000 человек, задержаны 24 человека, сообщило МВД республики. В числе задержанных три студента.

16 задержанных будут судить за нарушение законов о массовых акциях. На них составлены административные протоколы.

"Несанкционированные массовые мероприятия отмечены в четырех регионах республики на территории восьми населенных пунктов", - уточнили в ведомстве.

1 сентября в Минске на акции протеста вышли студенты. В МВД сообщали, что в городе были задержаны больше трех десятков студентов, на них также составили административные протоколы о нарушениях законов о массовых акциях.