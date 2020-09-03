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Генпрокурор США уподобил голосование по почте "игре с огнем"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Уильям Барр считает, что голосование по почте равносильно "игре с огнем".

"У нас очень сильно разделенная страна, и люди должны быть уверены в легитимности правительства", – сказал генпрокурор в интервью телеканалу CNN.

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Барр ранее заявлял, что бюллетени, отправленные по почте, могут быть подделаны иностранными субъектами. Он сказал, что основывает это "на логике", но не представил никаких дополнительных доказательств.

Мрачные прогнозы Барра относительно бюллетеней, отправляемых по почте, совпадают с многомесячной кампанией президента по подрыву доверия к этому процессу. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если голосование по почте будет широко распространено в ноябре, то результат будет "сфальсифицированным".

США Уильям Барр

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