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Трамп призвал жителей Северной Каролины голосовать дважды для проверки системы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду призвал жителей Северной Каролины попробовать проголосовать дважды - лично и по почте - во время ноябрьских выборов, чтобы проверить, насколько четко работает система дистанционного голосования, сообщает CNN.

"Пусть они отправят (бюллетень - ИФ) и пусть они пойдут и проголосуют, и если система такая хорошая, как они о ней говорят, то, очевидно, что они не смогут проголосовать (дважды - ИФ)", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о системе заочного голосования в Северной Каролине.

Между тем, как отмечает телеканал, согласно законодательству штата, попытка "с намерением совершить мошенничество, чтобы зарегистрироваться или проголосовать более чем на одном избирательном участке или более чем один раз", считается уголовным преступлением.

Ранее Трамп неоднократно выступал против массового голосования на выборах по почте, так как, по его мнению, демократы воспользуются такой небезопасной системой, "чтобы украсть у нас выборы".

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

США Дональд Трамп

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