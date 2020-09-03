Мишустин прилетел на переговоры в Минск

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск. Как ожидается, там он проведет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром страны Романом Головченко.

Мишустина в поездке сопровождают замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр спорта Олег Матыцин.

Накануне поездки Мишустина в Минск журналисты спросили пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, можно ли ожидать, что в четверг будет принято решение по поводу рефинансирования белорусского госдолга, и тот предложил дождаться встречи премьеров и заявил, что контакты между Москвой и Минском по поводу долга Белоруссии продолжаются.