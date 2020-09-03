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Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Хакерская атака 1 сентября на систему Минздрава Грузии могла быть организована российскими спецслужбами, заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Он напомнил, что это тяжкое преступление.

3 сентября МВД Грузии объявило, что 1 сентября на компьютерную систему Минздрава с территории другого государства была осуществлена кибератака. По версии следствия, целью было незаконное присвоение и использование хранящейся в базах данных центрального аппарата министерства и его структурных единиц, включая действующий близ Тбилиси исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, защищенной документации медицинского характера и важной информации, связанной с борьбой с пандемией.

Как говорят в МВД, часть полученной путем взлома информации была загружена на некий иностранный сайт. В ведомстве заявили также, что на этот вебсайт загружены и "явно сфальсифицированные документы" с целью введения в заблуждение и запугивания общественности.

"Согласно собранным на данном этапе доказательствам, указанная кибератака была осуществлена специальной службой одной из зарубежных стран", - заявили в МВД и пообещали запросить помощь стран-партнеров в расследовании..

Грузия Лугар МВД коронавирус

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