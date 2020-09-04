Белорусам пригрозили штрафами за обмен валюты вне банков

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии заметили появление в соцсетях и мессенджерах сообщения о создании ресурсов, предназначенных для обмена валют без посредников, и в связи с этим напомнили о запрете валютно-обменных операций с участием физлиц вне банковских учреждений.

"В социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу", - проинформировали в ведомстве.

"МВД напоминает: согласно законодательству, валютно-обменные операции с участием физических лиц могут совершаться только в банковских учреждениях, имеющих специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Национальным банком Беларуси. Совершение валютно-обменных операций между физическими лицами запрещено", - подчеркнули в милиции..

Согласно статье 11.2 КоАП, скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин (1 БВ = Br7) с конфискацией предмета административного правонарушения.

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля. 25 августа Национальный банк Беларуси обратился к коммерческим банкам страны с требованием обеспечить своевременное подкрепление иностранной валютой в связи с повышенным спросом на нее со стороны населения.

В Белоруссии в последние дни отмечается повышенный спрос населения на иностранную валюту на фоне возобновившегося ослабления обменного курса белорусского рубля. Также ряд банков констатировал заметный отток вкладов в инвалюте. По мнению наблюдателей, население страны реагирует повышенным спросом на иностранную валюту на фоне ожидаемого принятия западных санкций. Они могут быть приняты в связи с непризнанием итогов президентских выборов и как реакции на силовой разгон массовых акций 9-11 августа.