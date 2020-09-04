Сербия и Косово договорились о развитии экономических связей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Белград и Приштина в пятницу на встрече в Вашингтоне договорились о налаживании экономических отношений, сообщает Белый дом.

Подписанию соглашения предшествовали краткие встречи президента США Дональда Трампа с главой сербского государства Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.

Сербские СМИ отмечают, что в соглашении отсутствует пункт о "взаимном признании" Белграда и Приштины, против которого накануне жестко высказался президент Сербии.

Речь идет о десятом пункте соглашения, в котором, по данным сербской телерадиокомпании РТС, говорилось, что "две стороны привержены взаимному признанию, защите этнических меньшинств, реституции, решению проблемы апатридов и согласны на открытие канцелярий по защите прав меньшинств".

Специальный посланник администрации США по диалогу между сторонами Ричард Гренелл со своей стороны также отверг сообщения о том, что он якобы обратился к Вучичу с призывом признать независимость Косово.

Основными темами переговоров представителей высшего руководства Сербии и краевых властей Косово были экономическое сотрудничество и реализация совместных проектов, отмечает РТС.

Представленные албанским этническим большинством власти сербского автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии под наименованием "Республика Косово". Ряд стран признал этот шаг. Сербия этого не признает.