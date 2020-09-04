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Трамп заявил о достижении соглашения о дипотношениях между Косово и Израилем

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил о достижении соглашения об установлении дипотношений между самопровозглашенной Республикой Косово и Израилем.

"Еще один великий день для мира на Ближнем Востоке. Косово, большинство (жителей) которого являются мусульманами, и Израиль договорились нормализовать связи и установить дипломатические отношения. Хорошая работа! Все больше исламских и арабских стран последуют вскоре!" - написал Трамп в своем твиттере.

Представленные албанским этническим большинством власти сербского автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии под наименованием "Республика Косово". Ряд стран признал этот шаг. Сербия этого не признает.

США Косово Израиль

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