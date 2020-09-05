Трамп заявил, что журналисты задают "детские" вопросы Байдену
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил журналистов в том, что они задают его будущему сопернику на выборах Джо Байдену элементарные вопросы, чтобы тот точно смог на них ответить.
"Вопросы для Байдена - такие, словно они адресованы не взрослому человеку, а ребенку", - сказал он журналистам в Белом доме, рассказывая о впечатлениях от просмотра пресс-конференции Байдена.
"Любой смог бы ответить на такие вопросы", - считает Трамп.
Также он констатировал, что все журналисты все время улыбались Байдену.
"Со мной-то вы тут так себя не ведете", - сказал президент США.
Трамп регулярно обвиняет многие американские СМИ в симпатиях к Демократической партии в целом и к Байдену - в частности. По его мнению, именно для помощи демократам такие СМИ публикуют "фейковые новости" о работе нынешней администрации США.