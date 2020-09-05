PandaDoc сообщила о задержании в Минске топ-менеджеров компании

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Четверо топ-менеджеров минского офиса PandaDoc (производитель программного обеспечения для управления документами) заключены под стражу по подозрению в хищении в особо крупном размере, сообщила компания.

"Стало известно (4 сентября - ИФ), что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около Br107 тыс (примерно $40,6 тыс по курсу НБ Белоруссии - ИФ). из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении PandaDoc.

Компания заявила, что данное обвинение "совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований".

Под стражей находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

В PandaDoc напомнили, что ранее, 2 сентября, в минском офисе компании прошли обыски

Действия силовых структур компания расценивает как "репрессии". Компания также заявила о готовности закрыть офис в республике и начать создание альтернативы Парка высоких технологий вне Белоруссии.

Ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь сотрудникам силовых структур, которые захотят уволиться из правоохранительных органов.

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.