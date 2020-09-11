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Топ-менеджеров PandaDoc в Белоруссии обвинили в крупном мошенничестве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Четырем топ-менеджерам минского офиса компании PandaDoc предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил "Интерфаксу" в пятницу адвокат компании Антон Гашинский.

"Сотрудникам PandaDoc предъявили обвинения по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размер). Им может грозить до 10 лет лишения свободы), - сказал он.

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Как сообщалось, в начале сентября четыре топ-менеджера минского офиса компании PandaDoc, главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап были заключены под стражу по подозрению в хищении в особо крупном размере. "Стало известно (4 сентября - ИФ), что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Белоруссии. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тыс. белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству", - говорилось в сообщении PandaDoc.

Там отметили, что это обвинение "совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований". "Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками", - сказали в компании.

Ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов.

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.

Белоруссия PandaDoc

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