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Минобразования Белоруссии ответило на пение студентами "Марсельезы"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр образования Игорь Карпенко принял решение усилить меры безопасности учащихся и работников в учреждениях образования.

В сообщении, опубликованном пресс-службой Минобразования страны говорится, что будут приняты дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних лиц в учреждения образования, а также иные меры по укреплению режима безопасности в них, уточнили в ведомстве.

Также будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка, "в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в УО".

"Соответствующее письмо направлено во все учреждения образования", - отметили в министерстве.

Накануне в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) прошли задержания студентов после того, как группа учащихся спела "Марсельезу" на английском языке. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи произошедшего, распространенные в социальных сетях, студентов задерживали как люди в гражданском, так и люди с надписью на спине "ОМОН". При этом видно, что администрация университета бездействовала и не препятствовала задержаниям, которые проводились в грубой форме.

Белоруссия

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