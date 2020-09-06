Китайский многоразовый космический аппарат благополучно вернулся на Землю

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Экспериментальный китайский космический аппарат многоразового использования благополучно приземлился, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

В сообщении подчеркивается, что корабль предназначен для мирного исследования космического пространства.

Он был выведен на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" космодрома Цзюцюань в пятницу, о чем сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Китай еще три года назад анонсировал, что в 2020 году запустит космический корабль, который может летать как самолет и будет многоразовым, что увеличит частоту запусков и снизит их стоимость.