Пьяный водитель в Казахстане наехал на группу детей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В селе Новая Шульба Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области в результате наезда автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель, один ребенок погиб и трое госпитализированы, сообщило МВД Казахстана.

"31-летний водитель автомобиля Mitsubishi Chelenger, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при совершении разворота не справился с рулевым управлением и допустил наезд на четверых игравших возле проезжей части детей - 5, 10, 11 и 12 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МВД в воскресенье.

"В результате ДТП (дорожно-транспортного происшествия - ИФ) от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 10-летняя девочка скончалась в карете "скорой помощи", остальные несовершеннолетние получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу", - сообщается в информации.

ДТП произошло в субботу в 18:50 местного времени.

В настоящее время водитель автомобиля задержан и водворен в изолятор временного содержания районного отдела полиции. "Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сказали в полиции.

Досудебное расследование начато по ст.345-1 ч.3 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

"За совершение данного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы до 7 лет и запрет на право управления транспортным средством сроком на 10 лет", - уточнили в полиции.