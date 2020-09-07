"Довод" Нолана заработал в Северной Америке более $20 млн за минувший уикенд

Фото: Warner Bros.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Картина "Довод" (Tenet) Кристофера Нолана в праздничные выходные собрал примерно $20,2 млн в США и Канаде, сообщает AР.

Кинокомпания Warner Bros. не предоставила отдельной статистики по США и Канаде, где премьера фильма состоялась неделей ранее. В данные по кассовым сборам были включены ожидаемые доходы в День труда, который отмечается 7 сентября.

Этот результат может считаться как успехом, поскольку за выходные кинотеатры посетило больше американцев, чем за последние полгода, так и свидетельством снижения стандартов для голливудских блокбастеров в нынешних условиях, отмечает АР.

В настоящий момент в США открылись около 70% кинотеатров, которые заполняются наполовину в связи с требованием социального дистанцирования. Кино в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, ключевых городах для рынка, остается закрытым. "Довод" можно было посмотреть в 2810 кинотеатрах в Северной Америке, что составляет примерно 75% от обычного уровня крупной премьеры.

В Китае "Довод" с пятницы по понедельник собрал $30 млн.

Кассовые сборы в мире превысили ожидания, пишет AP. За две недели фильм заработал в прокате за рубежом $126 млн.

Чтобы окупиться, фильму, производство которого стоило $200 млн, а продвижение еще по меньшей мере $100 млн, необходимо будет заработать около $500 млн, отмечает агентство.

"Довод" может выиграть от того, что главным образом является единственной премьерой в кинотеатрах. "Мулан" производства Walt Disney пока доступен подписчикам сервиса Disney+ и в некоторых кинотеатрах за пределами США, включая Тайвань, Таиланд, Ближний Восток, Сингапур и Малайзию. На следующей неделе фильм выйдет в Китае.

По данным CinemaScore, зрители поставили "Доводу" лишь оценку "B". Это наименьшая оценка для работы Кристофера Нолана со времен выхода фильма "Престиж" в 2006 году.

В Warner Bros. отметили, что "любые сравнения" с показателями до пандемии "несправедливы и безосновательны".