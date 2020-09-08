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Четыре подростка из РФ уехали в Казахстан в вагоне с углем

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Казахстанские полицейские задержали четверых подростков из России, незаконно пересекших границу страны в вагоне грузового поезда, сообщила во вторник пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД республики.

Четверо граждан РФ были обнаружены накануне, 7 сентября, сотрудниками миграционной службы отдела полиции на станции Петропавловск на севере Казахстана во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Транзит", рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, возраст нарушителей - от 13 до 17 лет. Бекиев добавил, что подростки незаконно пересекли "государственную границу в вагоне грузового поезда, перевозившего уголь, минуя пограничные посты с территории РФ Омской области на территорию Республики Казахстан".

Проводится расследование.

МВД Казахстана Казахстан Омская область

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