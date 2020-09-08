Главный эпидемиолог Молдавии подал в отставку

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главный эпидемиолог Молдавии, директор Национального агентства по общественному здравоохранению (НАОЗ) Николай Фуртунэ, допустивший некорректные высказывания о жертвах коронавируса, заявил об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр Ион Кику пригласил директора Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ), в ходе которой Николае Фуртунэ объявил о своей отставке", - говорится в сообщении.

"Премьер-министр высоко оценил профессионализм господина Фуртунэ и поблагодарил его за его работу и усилия в качестве руководителя НАОЗ в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях. Ион Кику выразил глубокое сожаление по поводу заявлений, недавно сделанных в публичном пространстве бывшим председателем НАОЗ", - рассказали в пресс-службе.

Исполняющим обязанности директора НАОЗ станет заместитель руководителя агентства Василий Гуштюк.

Резонансные высказывания Фуртунэ

Накануне, 7 сентября, Фуртунэ заявил в телеэфире, что "коронавирус унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих", так как имел сложные сопутствующие заболевания. "В случае 1/3 смертей люди страдали различной степенью ожирения, причем сердечно-сосудистая патология в большинстве случаев является преобладающей. Я не хочу показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих. Это люди, которые мучились: на последних стадиях рака, на поздних стадиях диабета, с сердечно-сосудистыми патологиями. Это произошло в Италии, во Франции, и к сожалению, в республике Молдова", - заявил Фуртунэ.

Во вторник он извинился за свои высказывания, отметив, что его неправильно поняли, однако президент и правительство потребовали отставки чиновника.

Число инфицированных коронавирусом в Молдавии составляет 40 055 человек. 28 578 человек вылечились, 1074 - скончались.