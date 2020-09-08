Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил и не опроверг местонахождение Колесниковой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Государственный пограничный комитет Белоруссии отказался подтвердить информацию о том, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в погранотряде в Гомельской области.

"Эту информацию в Госпогранкомитете не подтверждают и не опровергают", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Ранее во вторник штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что "из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н.п. Прудок".