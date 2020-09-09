При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.

"Сегодня враги Афганистана еще раз попытались нанести вред Салеху, но им не удалось реализовать их дьявольский замысел. Салех не пострадал", - сообщил представитель канцелярии вице-президента Разван Мурад.

По сообщениям афганских СМИ, покушение совершено через несколько дней после того, как Салех попытался вернуться к обсуждению с Пакистаном вопроса о "линии Дюранда" - неразмеченной части афганско-пакистанской границы длиной более чем в 2 тыс. км.