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Спецпредставитель США назвал покушение на вице-премьера Афганистана попыткой сорвать мирные переговоры

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад осудил нападение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.

"По мере приближения мирных переговоров деструктивные силы становятся все более отчаянными в своих попытках сорвать эту историческую возможность. Сегодняшнее нападение на кортеж Амруллы Салеха - это последний пример. К счастью, он выжил. К сожалению, в результате теракта погибло и было ранено много случайных прохожих", - написал Халилзад в твиттере.

По его мнению, народ Афганистана знает, что "успешный мирный процесс - это единственное противоядие от затянувшегося конфликта в стране".

"Широко распространенное стремление к миру будет удовлетворено обеими переговорными группами и их лидерами", - пообещал Халилзад.

Не менее 10 человек погибли, еще 10 получения ранения в среду утром в результате взрыва в центральной части Кабула, который произошел на пути кортежа вице-президента Афганистана. Сам вице-премьер не пострадал.

Нынешний теракт произошел в момент, когда в завершающую фазу вступила подготовка к запуску межафганских мирных переговоров.

Глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла накануне сообщил, что переговоры между делегациями правительства и талибов (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) могут начаться в столице Катара Дохе уже через несколько дней.

США Залмай Халилзад Афганистан

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