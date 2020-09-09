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Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не борется с Россией

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Борьба белорусов за свои права не была и не будет нацелена против России, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Она подчеркнула, что выходящие на митинги люди требуют "ухода Лукашенко и новых, честных выборов с участием всех кандидатов, а также освобождения всех политзаключённых и расследования преступлений, совершенных властями".

"Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное", - сказала Тихановская видеообращении к россиянам в телеграме.

Она подчеркнула, что очень важно не испортить отношения между народами

Белоруссия Светлана Тихановская

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