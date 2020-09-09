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Треть россиян считают, что отношения с Белоруссией ухудшились

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Почти треть россиян, 32% считают, что в последнее время отношения России и Белоруссии ухудшились, показал опрос ВЦИОМ. Последний опрос был проведен по телефону среди 1600 человек 20 августа, предыдущий опрос проводился в январе 2019 года.

Если полтора года назад 48% опрошенных были против создания Союзного государства, то в августе 2020 года их доля сократилась до 43%. 22% респондентов выступают за объединение двух стран на равноправной основе (против 18% в январе 2019 года), еще 17% считают, что Белоруссия должна войти в состав России на правах одного или нескольких регионов.

Как выяснили социологи, только 11% опрошенных считают отношения между двумя странами напряженными (в июле 2020 года так считали 6% респондентов, в январе 2019 года - 9%). Еще 23% россиян считают двусторонние отношения дружественными, 20% - хорошими и добрососедскими, 20% - нормальными и спокойными, 16% - прохладными.

ВЦИОМ Белоруссия

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