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Контингент США в Ираке сократят более чем на треть

Контингент США в Ираке сократят более чем на треть
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - США до конца сентября более чем на треть сократят воинский контингент в Ираке, сообщил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Он заявил журналистам, что в этом месяце число американских военных в Ираке уменьшится с примерно 5,2 тыс. до 3 тыс., передала в среду британская телерадиокорпорация BBC.

По словам Маккензи, оставшиеся американские военные продолжат помогать иракским силам безопасности в искоренении последних очагов группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее представитель американской администрации сообщил журналистам, что в Соединенные Штаты объявят в среду о сокращении численности своего воинского контингента в Ираке. Он также добавил, что в ближайшие дни также последует заявление по Афганистану.

США Ирак

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