Российский Су-27 "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 "перехватил" самолёт-разведчик США над Чёрным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Над Черным морем был зафиксирован стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, российский Су-27 сопроводил над акваторией Черного моря",- заявили в НЦУО.

По словам российских военных, после разворота иностранного самолета истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушение государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено", - подчеркнули в НЦУО.