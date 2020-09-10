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Орбиту МКС скорректируют 10 сентября перед запуском "Союза МС-17"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU -

Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) проведут 10 сентября в рамках подготовки к прилету в октябре нового экипажа.

"С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 10 сентября 2020 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции", - сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что коррекция будет осуществлена за счет включения двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс МС-14". Они будут активированы в 23:32 мск на 225,1 секунд, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 800 метров и составит около 419,6 км над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля "Союз МС-17" вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

МКС космос Союз

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