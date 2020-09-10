США обвинили в электронном мошенничестве попавшего под санкции россиянина

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США в четверг объявило о предъявлении обвинения в электронном мошенничестве россиянину Артему Лифшицу.

"Сегодня обвинения выдвинуты в отношении гражданина РФ за его предполагаемое участие в сговоре, нацеленном на то, чтобы использовать личные данные граждан США для открытия мошеннических счетов в банках и на биржах крипотвалюты", - говорится в пресс-релизе Минюст.

Кроме того, в министерстве утверждают, что 27-летний Лифшиц работает на "Проект Лахта".

"Это - базирующийся в РФ проект, целью которого является вмешательство в политическую жизнь и в выборы (за рубежом - ИФ)", - отмечает Минюст США. По его информации, участники проекта с 2014 года пытались повлиять на политическую жизнь в США.

Ранее в четверг стало известно, что Лифшиц попал в санкционный список Минфина США за попытки кибервмешательства в американскую политическую жизнь. Помимо него под санкции попали еще двое россиян - Антон Андреев и Дарья Асланова, - а также украинский народный депутат Андрей Деркач.