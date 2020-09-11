На Украине поставлен антирекорд по числу заболевших COVID за сутки

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 3 144 новых случая заболевания COVID-19, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки 1128 человек выздоровели, 53 ранее заболевших умерли.

Днем ранее, 10 сентября, сообщалось о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки, при этом было рекордное количество выздоровевших - 1174 человек; 9 сентября был выявлен 2 551 новый инфицированный, 8 сентября - 2 411 новых случаев заболевания COVID-19, 7 сентября было 2 174 заболевших. 5 сентября, был зафиксирован прежний рекорд заболеваемости - 2 836 новых инфицированных за сутки.

Количество инфицированных на Украине с начала пандемии составило на утро пятницы 148 756 человек, умерли с начала пандемии 3 076 человека, выздоровели - 67 005 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеют 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (404), в Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198) и Львовской (174) областях.

Кроме того, в целом по Украине за сутки зафиксировано 3 285 подозрений на заболевание COVID-19.