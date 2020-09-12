Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 11.09В России 1 051 874+5 504В мире 28 481 413+319 528

На Украине суточный прирост случаев COVID-19 остался выше 3 тыс.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Украинские медики за минувшие сутки выявили 3 103 заражения коронавирусом, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки от болезни скончались 72 человека. При этом на Украине зафиксировано рекордное число выздоровевших за день - 1 341 человек.

Днем ранее сообщалось о 3 144 инфицированных за сутки - это антирекорд. 10 сентября говорилось о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки. 9 сентября был выявлен 2 551 инфицированный.

Общее число случаев заражения с начала пандемии на Украине составило на утро субботы 151 859, умерли от коронавируса 3 148 человек, выздоровели - 68 346 человек. В настоящее время в стране COVID-19 болеет 80 365 человек, число активных заражений за минувшие сутки увеличилось на 1 690.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225) областях.

Украина

Новости по теме

Новости

В Белоруссии на пятничных акциях были задержаны 32 человека

В Белоруссии на пятничных акциях были задержаны 32 человека

Что случилось этой ночью: суббота, 12 сентября

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,4 млн

Посол РФ в США попросил не менять место заключения лётчика Ярошенко

Еще 14 новых случаев заражения коронавирусом выяивили в Китае

ЕС подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии

На Украине анонсировали встречу глав государств Нормандского формата

На Украине анонсировали встречу глав государств Нормандского формата

Шведский парламентарий вслед за Норвегией выдвинул Трампа на премию мира

Шведский парламентарий вслед за Норвегией выдвинул Трампа на премию мира

Тихановская не исключила избрания нового президиума совета оппозиции

Во Франции второй день зафиксировали более 9 тыс. случаев COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');