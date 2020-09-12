На Украине суточный прирост случаев COVID-19 остался выше 3 тыс.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Украинские медики за минувшие сутки выявили 3 103 заражения коронавирусом, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки от болезни скончались 72 человека. При этом на Украине зафиксировано рекордное число выздоровевших за день - 1 341 человек.

Днем ранее сообщалось о 3 144 инфицированных за сутки - это антирекорд. 10 сентября говорилось о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки. 9 сентября был выявлен 2 551 инфицированный.

Общее число случаев заражения с начала пандемии на Украине составило на утро субботы 151 859, умерли от коронавируса 3 148 человек, выздоровели - 68 346 человек. В настоящее время в стране COVID-19 болеет 80 365 человек, число активных заражений за минувшие сутки увеличилось на 1 690.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225) областях.