Во Франции "желтые жилеты" возобновили акции протеста

В Париже задержаны 154 человека, полиция применяла слезоточивый газ

На акции протеста в Париже Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Первые после паузы в несколько месяцев акции движения "желтых жилетов" состоялись в субботу в Париже и других французских городах, сообщают французские СМИ.

Газета Le Parisien отмечает, что две манифестации были запрещены столичной префектурой, но на несколько других было дано согласие, в частности, на марши от площади Биржи и от площади Ваграм.

Во время прохождения колонны по авеню Ваграм возникла напряженность между манифестантами и силами порядка. Полиция объявила о 154 задержанных по данным на 13:00 парижского времени (14:00 по Москве). Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. По данным СМИ, участники акции поджигали мусорные баки и опрокидывали городское оформление.

На Елисейских полях и прилегающих к ним улицах, где манифестации запрещены после погромов "желтых жилетов" в конце 2018 года, полиция проводила досмотры и обыски прохожих.

В Париже закрыты многие станции метро и скоростных пригородных линий RER.

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов" и традиционно проводились по субботам. Со временем требования участников движения расширились, выступления связаны с недовольством действиями властей.