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Задержанных в Минске журналистов "Белсата" оставят под стражей до суда

При этом суд над журналистами состоится только во вторник

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Журналисты телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Максим Калитовский, задержанные в Минске в субботу при освещении оппозиционного "женского марша", останутся в изоляторе временного содержания до суда.

"Журналисты "Белсата" Катерина Андреева и Макс Калитовский до суда оставлены на Окрестина. Катерина сообщила родственникам, что на них составлены по два протокола - по ст. 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение милиции) КоАП. Милиционер, составлявший протоколы, заявил, что судить их будут только во вторник", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Белсата".

Журналисты телеканала "Белсат" были задержаны в Минске в субботу при освещении оппозиционного "женского марша". Позже Андреева написала в фейсбуке, что их привезли в Октябрьский РУВД Минска. У журналистов изъяли камеру и телефоны.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в свою очередь сообщила агентству "Интерфакс", что журналисты "Белсата" задержаны "в рамках административного процесса". "Они доставлены в Октябрьский РУВД для разбирательства", - уточнила собеседник агентства.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск Белсат Катерина Андреева Максим Калитовский

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