В Минске начали задерживать людей по дороге на акцию протеста

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур в Минске начали задерживать людей по дороге на несанкционированную оппозиционную акцию.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, трое мужчин задержаны на улице Маяковского. Они направлялись в сторону площади Независимости, несли национальные белорусские бело-красно-белые флаги (символика используется оппозицией).

Возле них остановился проезжавший мимо черный микроавтобус без номеров, оттуда вышли несколько мужчин в балаклавах и черном камуфляже, отняли у сторонников оппозиции флаги, уложили мужчин на землю, а затем отвели их в микроавтобус.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание нескольких участников несанкционированной акции протеста. Официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич сообщила агентству "Интерфакс", что задержанных "доставят в отделения милиции для разбирательства".

Ранее в воскресенье в МВД Белоруссии сообщили об усилении нарядов милиции. Белорусские СМИ сообщали, что в Минске оцеплена площадь Независимости, территория у стелы "Минск - город-герой".

Накануне в столице Белоруссии прошел "женский марш". По данным МВД, в Минске задержали 99 человек.