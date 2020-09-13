Правозащитники сообщили о 18 задержанных в Минске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Минске 18 человек задержаны на несанкционированной акции протеста в воскресенье. Об этом "Интерфаксу" в воскресенье сообщили в не зарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна".

Ранее в минской милиции сообщили о 10 задержанных, наблюдатели заявляли о цифре в 50 человек. При этом задержания продолжаются. Сотрудники силовых структур задерживают сторонников оппозиции, укрывшихся в торговом центре "Галерея", где собралась одна из самых многочисленных групп.

Те участники акции протеста, кто избежал задержания, движутся в центр со стороны Немиги, а также по улице Танка, Троицкому предместью и мосту через Свислочь.

Еще несколько десятков человек задержаны на улице Мельникайте, где сконцентрировались три колонны протестующих.

Наблюдатели сообщают, что число участников протеста растет и, по некоторым оценкам, насчитывает уже порядка 10 тысяч человек.

В центре Минска ограничена работа метро. Некоторые станции метро закрыты.