ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев COVID-19

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в мире было зарегистрировано 307 930 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это наибольшее значение с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В прошлый раз рекорд был обновлен 6 сентября. Тогда ВОЗ зафиксировала 306 857 новых случаев заражения за сутки.

Общее число инфицированных в мире, по данным организации, достигло 28 637 952 человек. 917 417 заболевших скончались.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Индии - 94,3 тыс. На втором месте США с 45,5 тыс. заразившихся за сутки и Бразилия с 43,7 тыс. новых случаев.