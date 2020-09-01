Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

США снимут эмбарго на поставки некоторых компонентов оружия Кипру

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США во вторник сообщил о том, что Вашингтон снимает эмбарго на поставки определенных компонентов оружия Кипру.

"Республика Кипр - наш ключевой партнер в восточном Средиземноморье. Я рад объявить, что мы углубляем наше сотрудничество в сфере безопасности. Мы снимем ограничения на продажу компонентов нелетального вооружения Республике Кипр на будущий финансовый год", - написал в своем твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Новый финансовый год начинается в США 1 октября.

МИД Турции, комментируя это решение Вашингтона, заявил, что оно несовместимо с духом союзничества между Турцией и США.

Заявление Помпео прозвучало на фоне осложнения ситуации в восточном Средиземноморье в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

Анкара также направляла специализированные суда для нефтегазовой разведки в воды, в которых Кипр дал разрешение на добычу газа компаниям из США, Франции и Италии, обосновывая это тем, что эта акватория - его исключительная экономическая зона.

США Кипр Турция

Новости по теме

Новости

ООН сообщила о 450 случаях пыток в Белоруссии

ООН сообщила о 450 случаях пыток в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Москва предостерегла ЕС от финансирования белорусской оппозиции

Атака на редакцию Charlie Hebdo

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Apple запланировала выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Apple запланировала выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Основатели партии "Вместе" подтвердили победу Тихановской на выборах

В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');