США снимут эмбарго на поставки некоторых компонентов оружия Кипру

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США во вторник сообщил о том, что Вашингтон снимает эмбарго на поставки определенных компонентов оружия Кипру.

"Республика Кипр - наш ключевой партнер в восточном Средиземноморье. Я рад объявить, что мы углубляем наше сотрудничество в сфере безопасности. Мы снимем ограничения на продажу компонентов нелетального вооружения Республике Кипр на будущий финансовый год", - написал в своем твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Новый финансовый год начинается в США 1 октября.

МИД Турции, комментируя это решение Вашингтона, заявил, что оно несовместимо с духом союзничества между Турцией и США.

Заявление Помпео прозвучало на фоне осложнения ситуации в восточном Средиземноморье в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

Анкара также направляла специализированные суда для нефтегазовой разведки в воды, в которых Кипр дал разрешение на добычу газа компаниям из США, Франции и Италии, обосновывая это тем, что эта акватория - его исключительная экономическая зона.