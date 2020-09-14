Число инфицированных СOVID-19 в мире приблизилось к 29 млн

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 по московскому времени понедельника достигло 28 996 407 человек, увеличившись за сутки на 237 368, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 923 883 против 920 231 сутками ранее, излечились 19,5 млн.

Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Индии и Бразилии. В Соединенных Штатах на 8:00 по Москве понедельника суммарно выявлено 6 519 979 инфицированных, скончались 194 079 человек, выздоровели более 2,45 млн.

В Индии на утро понедельника зафиксировано 4 846 427 инфицированных, скончались 79 722 человека, поправились более 3,7 млн.

В Бразилии число заболевших достигло 4 330 455 при 131 625 летальных исходах и 3,72 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 119,1. В США на 1 млн населения скончались 599 человек, Бразилии - 619, Индии - 58.