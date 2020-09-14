Турция попросила "Росатом" ускорить стройку АЭС и ввести ее к столетию республики

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Анкара просит "Росатом" ускорить строительство АЭС "Аккую" в Турции и ввести первый блок к столетию республики, при этом "Росатом" не исключает строительства новых блоков в стране. Об этом сообщил глава российской госкорпорации "Росатом" (реализует проект) Алексей Лихачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"(Президент республики Реджеп Тайип - ИФ) Эрдоган очень просит устроить строительство и хотя бы физпуск первого блока провести к столетию Турецкой республики (в 2023 г. - ИФ)", - сказал он.

"Четыре блока пока (строим - ИФ), думаю, может быть больше в Турции", - отметил Лихачев.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 г., заливка первого бетона под блок №2 АЭС "Аккую" ожидалась до конца 2019 г., но в итоге о начале строительства этого блока сообщили в конце июня. По состоянию на конец июня на третьем блоке шли плановые буро-взрывные работы, по четвертому блоку "Росатом" в августе направил документы на получение строительной лицензии.