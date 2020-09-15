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Зеленский и Курц признались в разном отношении к "Северному потоку-2"

Зеленский и Курц признались в разном отношении к "Северному потоку-2"
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Австрии Себастьян Курц
Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что газопровод "Северный поток-2" является вызовом энергетической безопасности всей Европы.

На совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем он признал, что у Вены и Киева разные взгляды на ситуацию вокруг строительства "Северного потока-2". По словам Зеленского, он понимает важность энергетического проекта для Австрии, учитывая налоговую и инвестиционную составляющие, учитывая интересы компаний.

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"Но при всём этом я понимаю, какие есть серьезные вызовы из-за Nord Stream 2. И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился детально с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы", - сказал Зеленский.

По его мнению, Австрия могла бы уделить вопросу "Северного потока-2" немного больше внимания, и посмотреть на этот вопрос с позиции Украины.

В свою очередь Курц констатировал, что власти Австрии и президент Украины "под разными углами" рассматривают вопрос строительства "Северного потока-2". "Потому что мы считаем, что диверсификация в экономике - это всегда позитивный фактор", - подчеркнул он.

Ранее на брифинге после встречи с Зеленским президент Австрии Александр Ван дер Беллен, отвечая на вопрос о возможном влиянии отравления российского оппозиционера Алексея Навального на строительство "Северного потока-2", сказал, что европейское сообщество, конечно, будет на это реагировать и дискутировать, но лично Ван дер Беллен не видит связи между "Северным потоком-2" и ситуацией с Навальным.

Украина Владимир Зеленский Австрия Себастьян Курц Северный поток 2 Nord Stream

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