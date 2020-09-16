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Есихидэ Суга утвержден на посту премьер-министра Японии

Есихидэ Суга утвержден на посту премьер-министра Японии
Ёсихидэ Суга (склонился)
Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Японии большинством голосов поддержал кандидатуру Есихидэ Суги в качестве нового премьер-министра.

Согласно итогам голосования, кандидатуру Суги поддержали 314 из 465 членов нижней палаты парламента Японии.

28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.

Абэ занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет. Ему сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.

Япония Ёсихидэ Суга

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