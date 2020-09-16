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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:24Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 571 333+380 745

Число жертв пандемии СOVID-19 в мире приблизилось к 935 тыс.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных заражений COVID-19 в мире по состоянию на 8:00 по московскому времени среды достигло 29 571 333 человек, увеличившись за сутки на 380 745, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 934 986 человек против 927 245 сутками ранее, излечились 20 млн, сообщает университет.

В Соединенных Штатах на 08:00 по Москве среды суммарно выявлено 6 605 733 случая COVID-19, скончались 195 915 человек, выздоровели почти 2,5 млн человек.

В Индии на утро среды зафиксировано 5 020 359 заразившихся, при этом рост инфицированных за сутки превысил 90 тыс., скончались 82 066 человек, поправились более 3,9 млн.

В Бразилии число заболевших выросло до 4 382 236 человек при 133 119 летальных исходах и 3,8 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 120,5. В США на 1 млн населения скончались 604 человека, Бразилии - 626, Индии - 59.

Хроника 09 января – 16 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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