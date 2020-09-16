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Оператору беспилотника Uber предъявлено обвинение по делу о наезде на пешехода

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В США оператору беспилотного автомобиля Uber Рафаэле Васкес предъявлено обвинение в халатности, приведшей к смерти женщины-пешехода 27 августа 2018 года, сообщает CNBC. Это был первый в истории случай летального ДТП с участием самоуправляемого автомобиля.

Васкес в суде вину не признала. Ее оставили на свободе до начала процесса в феврале 2021 года.

Ее адвокат и представитель Uber оказались недоступны для комментариев. Ранее прокуратура отказалась предъявлять претензии по этому делу к самой корпорации.

49-летняя Элейн Херцберг попала под беспилотник, в котором находилась Васкес, вечером, когда с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте. Она умерла в больнице от травм.

В полиции выяснили, что перед столкновением оператор беспилотника часто опускала глаза, вместо того, чтобы следить за дорогой, а система автоматического экстренного торможения в машине была отключена. Следствие предположило, что она смотрела трансляцию шоу The Voice на своем смартфоне. Васкес отрицает, что перед ДТП брала в руки мобильник.

Системы автомобиля запеленговали Херцберг за 5,6 секунды до столкновения, но не сумели определить, был это велосипедист или пешеход.

Изучив все обстоятельства, Национальное управление безопасности перевозок пришло к выводу, что не только оператор автомобиля проявил халатность. Регулятор также выдвинул претензии к Uber в связи с неэффективными протоколами безопасности, недостаточным контролем за операторами беспилотников, а к департаменту транспорта Аризоны - в связи с недостаточным надзором за тестированием беспилотников.

Uber США Аризона Финикс Рафаэла Васкес

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