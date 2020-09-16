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Вьетнам возобновляет авиасообщение на азиатских направлениях

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вьетнам с пятницы текущей недели (18 сентября) возобновит международные коммерческие авиарейсы в несколько азиатских стран и регионов, сообщает Associated Press со ссылкой на правительство Вьетнама.

Согласно сообщению, размещенному на сайте правительства, еженедельно будут выполняться рейсы из городов Ханой и Хошимин в Южную Корею, Японию, Китай и на Тайвань. На следующей неделе также возобновятся рейсы в Камбоджу и Лаос.

Вместе с тем, правительство обращает внимание, что полеты будут доступны только для граждан Вьетнама, дипломатов, квалифицированных рабочих, инвесторов и членов их семей.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Вьетнаме за время пандемии выявили более 1 тыс. случаев коронавируса, из них 35 человек скончались.

Хроника 09 января – 16 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Вьетнам Коронавирус

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