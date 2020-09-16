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На Украине задумались о запрете на импорт картофеля из России

На Украине задумались о запрете на импорт картофеля из России
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает введение запрета на импорт картофеля из РФ как меру поддержки местного сельхозпроизводителя.

"Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства - обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены", - написал в фейсбуке замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Кроме того, он пообщался по телефону с представителями правительства и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы. "Принятие законодательных инициатив "земельного пакета" и соответствующих постановлений кабмина по их выполнению, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания - приоритеты на следующие несколько месяцев", - сказал Высоцкий.

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