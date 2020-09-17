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Турция еще не поставила на боевое дежурство приобретенные у РФ С-400

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400, приобретенные Турцией у России, еще не поставлены на боевое дежурство, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk.

"С-400 еще не активны. Наши солдаты знают, что делать с активацией С-400. Мы купили эту систему, потому что нам это было срочно нужно", - заявил Чавушоглу.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

В США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года вслед за покупкой Турцией С-400.

Турция Россия США С-400

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