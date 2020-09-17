Страховщики назвали единичными случаи COVID-19 у туристов из РФ в Турции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Лишь незначительному числу российских туристов в Турции понадобилась медицинская помощь в связи с заражением коронавирусом, один турист попал в больницу, сообщили "Интерфаксу" в страховых компаниях.

"С момента запуска туристических рейсов в Турцию и по 10 сентября у нас было застраховано более 200 тыс. россиян, большинство из которых выбрали именно это пляжное направление. С 10 августа по 10 сентября страховкой воспользовались по разным причинам 2,4 тыс. человек. Подтвержденные случаи COVID-19 обнаружены только у 11 россиян, это менее одной сотой процента от общего числа наших туристов", - рассказала в четверг исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

По ее словам, в Турции действует практически идеальный протокол безопасности по коронавирусу. "Если есть симптомы, то туристы сдают тесты. В зависимости от результатов люди попадают в обсервацию, а это тот же отель, только номера другие, где они получают лечение. Все родственники (инфицированных - ИФ) тоже проходили медицинское обследование, при отрицательном результате они продолжали свой отдых", - пояснила Алчеева.

"Госпитализация понадобилась только одному гражданину РФ. Пациент успешно прошел лечение, выздоровел и вернулся домой. Мы, в свою очередь, полностью оплатили ему стационар, расходов в этом случае турист не понес", - добавила она.

По словам исполнительного директора ERV, в страховке есть лимит в $300, в случае если турист задерживается в чужой стране по причине заболевания коронавирусом, эти деньги уходят на проживание на карантине в отеле.

"Как правило, этих средств хватает для пребывания в недорогих гостиницах, но надо понимать, что, отправляясь на отдых, путешественникам могут понадобиться дополнительные средства, это просто надо иметь в виду", - подчеркнула Алчеева.

В страховой компании "Ингосстрах" сообщили, что в августе в Турции зафиксировано около 650 обращений в сервисные центры компании, в то время как за аналогичный период прошлого года их число превысило 2,2 тыс.

"Еженедельно у нас было порядка 5-6 обращений от российских туристов по симптомам коронавируса. Застрахованные получают необходимую медицинскую помощь и информационную поддержку", - сказал начальник управления урегулирования убытков СПАО "Ингосстрах" Максим Максимкин.

Подтвержденных случаев COVID-19 среди отдыхающих в Турции клиентов страховых компаний "Сбербанк страхование" и "АльфаСтрахование" не было.

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В страховых компаниях также рассказали, что среди самых частых жалоб российских туристов на отдыхе в Турции в этом году остаются сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, а также мелкие травмы.

Как отметили в ERV, большинство туристов обращались в сервисный центр из-за легких травм и простуды. "В первый месяц после открытия полетов россияне нередко обращались с тяжелыми травмами. Также была организована экстренная эвакуация в Россию спецбортом санавиации туристки, пострадавшей от кровоизлияния в мозг. С 10 августа по 10 сентября было организовано 5 посмертных репатриаций из Турции, которые связаны с инсультом и утоплениями", - рассказала Алчеева.

"Причины обращений традиционны для летнего туристического сезона, среди них - сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление, травмы, полученные по неосторожности (ушибы, переломы), аллергические реакции, заболевания ЖКТ (аппендицит, гастрит, холецистит и т.д.). Простудные заболевания в основном были урегулированы амбулаторно, также было несколько госпитализаций", - пояснил Максимкин, добавив, что смертельных случаев среди туристов не было.

Большинство клиентов СК "АльфаСтрахование" обращались за медицинской помощью в Турции в связи с симптомами ОРВИ, в "Сбербанк страхование" - с аллергией, солнечными ожогами, травмами. Всем клиентам была оказана медицинская помощь амбулаторно.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа - в Анталью, Даламан и Бодрум. За три недели последнего месяца лета и первые две недели сентября, по данным аэропорта Антальи, только на этот курорт прибыли более 500 тыс. российских туристов.