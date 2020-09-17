ВОЗ призвала воздержаться от противоречивых заявлений на тему COVID-19

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Представителям властей различных стран и научных сообществ следует воздержаться от противоречащих друг другу высказываний по поводу коронавируса, заявил в четверг глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

"Важно, чтобы у нас были последовательные заявления со всех уровней, и это касается не одной страны или организации - последовательные заявления и от науки, и от правительств", - приводит издание The Guardian слова Райана.

Он призвал правительства и научные организации предоставлять более полную и понятную информацию, которая позволила бы людям принимать правильные решения. Райан добавил, что нельзя превращать этот процесс "в разновидность политического футбола".

Заявления Трампа, Редфилда и Фаучи

В свою очередь The Guardian отмечает, что таким образом представитель ВОЗ высказался в ответ на просьбу прокомментировать недавние противоречивые заявления американского президента Дональда Трампа и директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда.

Так, накануне, 16 сентября, Трамп заявил, что в США широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса COVID-19 стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз вакцины. Позже на пресс-конференции президент добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в Штатах придется подождать чуть дольше - "в ноябре или в крайнем случае - в декабре".

Однако Редфилд заявлял до этого в Сенате США, что вакцина будет доступной для американской общественности, скорее всего, в "конце второго квартала, в третий квартал 2021 года".

В свою очередь главный американский инфекционист Энтони Фаучи ранее говорил, что американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе ранее середины 2021 года.