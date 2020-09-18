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В Минске задержали представителя правозащитного центра "Весна"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании координатора своей волонтерской службы Марии Рабковой.

"Вечером 17 сентября в Минске задержана координатор волонтерской службы "Весны" Мария Рабкова. Вместе с ней был задержан ее муж Вадим Жаромский. Через несколько часов его отпустили", - говорится в сообщении центра в пятницу.

По данным правозащитников, Рабкову и Жаромского задержали "сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в рамках уголовного дела по ч.3 ст.293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности)".

Сообщается также, что в квартире Рабковой и Жаромского прошел обыск, "были изъяты техника, личные вещи, деньги на учебу". Правозащитники на данный момент не располагают сведениями, где находится координатор их волонтерской службы.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Мария Рабкова Весна Белоруссия Минск Вадим Жаромский

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