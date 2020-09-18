Правозащитницу Рабкову из центра "Весна" доставили в СК Белоруссии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Координатор волонтерской службы не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Марфа Рабкова (СМИ ее называют Марией) задержана и доставлена в Следственный комитет как подозреваемая по уголовному делу о массовых беспорядков. Об этом сообщило МВД Белоруссии.

Дома у нее прошел обыск.

Сообщения СМИ о жестком задержании правозащитницы и ее мужа Вадима Жеромского в МВД отвергли.

"Вадима Жеромского не задерживали, не допрашивали, не "водили по коридорам с мешком на голове". В ходе беседы в ГУБОПиК ему разъяснили обстоятельства произошедшего, после чего он покинул здание", - заверили в министерстве.

В "Весне" сообщили, что Рабкову и Жеромского задержали вечером 17 сентября сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД по уголовному делу об обучении или подготовке людей к участию в массовых беспорядках". При обысках в их квартире изъяли технику, личные вещи и деньги на учебу.

Супругов задержали на улице вечером и положили лицом на асфальт, сообщало издание TUT.BY. После этого Жеромского увезли домой для обыска, а потом "доставили на допрос в ГУБОПиК, где водили по коридорам с мешком на голове", но затем отпустили, предупредив о скором допросе.