Атомный авианосец ВМС США впервые за 10 месяцев вошел в Персидский залив

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz (CVN-68), пройдя Ормузский пролив, впервые за последние десять месяцев вошла в акваторию Персидского залива, сообщил в пятницу 5-й оперативный флот ВМС США.

Авианосец при проходе Ормузского пролива сопровождали ракетные крейсеры USS Princeton (CG-59), USS Philippine Sea (CG-58) и эсминец USS Sterett (DDG-104), входящие в состав группировки.

"Авианосная ударная группировка будет проводить операции и совместные учения с региональными партнерами и партнерами по коалиции, а также оказывать авиационную поддержку в проведении операции "Непоколебимая решимость", - говорится в сообщении 5-го оперативного флота .

На борту авианосца находится около 70 самолетов и вертолетов, в том числе 48 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet.

До последнего времени все американские авианосцы, осуществлявшие патрулирование вблизи Ирана, курсировали в соседнем Оманском заливе, избегая захода в Персидский залив из-за угроз Тегерана.

В середине сентября Иран провел крупномасштабные военные учения "Зульфикар-99" с участием ВВС, ВМС и сухопутных войск в Ормузском проливе и Аравийском море, в ходе которых были осуществлены испытательные пуски крылатых ракет классов "земля-земля" и "земля-воздух", а также полеты беспилотных летательных аппаратов.

Иран заявил о готовности сбивать любые летательные объекты в зоне учений, в том числе американские самолеты и беспилотники в регионе.

Отношения между Ираном и США резко обострились в июне пошлого года, когда Иран сбил американский беспилотник, который, как утверждали в Тегеране, в тот момент находился над иранскими территориальными водами.