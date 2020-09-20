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В Вашингтоне готовы заключить с РФ меморандум по вооружениям

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - США готовы в самое ближайшее время заключить с Россией президентский меморандум по вооружениям, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент Путин уже неоднократно обсуждал с президентом Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение (на президентском уровне - ИФ)", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, если к проведению в ноябре выборов в США Москва и Вашингтон "не продвинутся" вперед, то у американской стороны "возникнет ряд новых условий", на которых им придется настаивать.

"Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали", - сказал Биллингсли.

США

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